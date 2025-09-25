Haberler

10 yaşındaki kız çocuğuna istismar iddiası! Vatandaşlar tarafından yakalanan şüpheli tutuklandı

10 yaşındaki kız çocuğuna istismar iddiası! Vatandaşlar tarafından yakalanan şüpheli tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de 10 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen A.H. isimli şahıs, vatandaşlar tarafından yakalandı. Olayın sosyal medyada paylaşılması ve polise ihbar edilmesi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir'de bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile vatandaşlar tarafından yakalanan şahsın çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi'nde 18 Eylül tarihinde 10 yaşında bir kız çocuğuna inşaat içerisinde cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen A.H. isimli şahıs, vatandaşlar tarafından yakalandı.

MAHALLELİLER YAKALADI, MAHKEME TUTUKLADI

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması ve durumun polise ihbar edilmesinin ardından şahıs İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan A.H. isimli şahsın tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
Erdoğan 6 yıl sonra Beyaz Saray'da! Trump kapıda karşıladı, işte tüm detaylar

Erdoğan, Beyaz Saray'da! 2 saati geçen görüşme sonrası ilk açıklama
Dev bankadan 2026 için çılgın tahmin: Altını olan yaşadı

Dev bankadan 2026 için çılgın tahmin: Altını olan yaşadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Demet Akalın'dan eğitim takvimine tepki

Demet'in hedefinde bu kez MEB var! Sözlerine hak veren çok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.