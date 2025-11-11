Eskişehir'de Cinayet Zanlısı Yakalandı

Eskişehir'de aracıyla çarptıktan sonra demirle kafasına vurarak Ahmet Çalık isimli şahsı öldüren katil zanlısının Afyonkarahisar polisi tarafından yakalandığı anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz 8 Kasım'da Eskişehir'in Çifteler ilçesi Ortaköyde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Çalık isimli vatandaşa, babasına ait otomobili kullanan Y.N. tarafından kasıtlı olarak çarpılmış, ardından araçtan inen şüpheli, demir çubuk ile Çalık'ın kafasına defalarca vurmuştu. Ağır yaralanan Çalık, Acil Sağlık Ekipleri tarafından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılmış, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Olayın ardından jandarma ekipleri, şüpheli Y.N.'in yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelinin kaçtığı otomobili belirleyen jandarma ekipleri, plaka üzerine yoğunlaştı. Sivrihisar ilçesine bağlı bir köyde aracın takla attığı belirlendi. Araçtan çıkan şüpheli kaçtı.

Şüphelinin Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine kaçma ihtimali üzerine yoğunlaşan bölgede 3 gündür çalışma yürüten JASAT ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordineli çalışma başlattı. Katil zanlısı, Emirdağ ilçesinde bulunan bir AŞ evine gitti. Bu sırada yemek alan bir vatandaş, şüpheliyi tanıyarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne ihbarda bulundu. Kısa sürede belirtilen AŞ evine gelen polis ekipleri şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin polis tarafından kız kıvrak yakalandığı anlar ise güvenlik kameraları tarafından an be an kayıt altına alındı. - AFYONKARAHİSAR