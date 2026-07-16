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Şadırvanda baygın haldeki şahsa din görevlisi müdahale etti

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Eskişehir'de bir cami şadırvanında hareketsiz yatan ve madde etkisinde olduğu iddia edilen kişiye din görevlisi su çarparak müdahale etti. Sağlık ekipleri şahsı hastaneye kaldırdı, polis inceleme başlattı.

Eskişehir'de cami şadırvanında hareketsiz şekilde yatan ve madde etkisinde olduğu iddia edilen şahsa, din görevlisi tarafından müdahale edildi.

Olay, yatsı namazının ardından Kurtuluş Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde bulunan Akoğlan Camii'nin şadırvan bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, namaz çıkışı bölgede kontrollerini yapan cami din görevlisi, şadırvanda bir kişinin uzun süre hareketsiz bir şekilde durduğunu fark etti. Durumdan şüphelenerek şahsın yanına yaklaşan görevli, gencin tepki vermediğini ve baygınlık geçirdiğini anladı. Bunun üzerine din görevlisi, şadırvandan aldığı suyu şahsın yüzüne çarparak ilk müdahalede bulundu. Din görevlisinin müdahalesinin ardından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Madde etkisinde olduğu iddia edilen şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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