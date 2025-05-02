Eskişehir'de Çalılar Arasında Bulunan Pompalı Tüfek Polis Tarafından Muhafaza Altına Alındı

Çalılar budanınca ortaya çıkan pompalı tüfeği polis muhafaza altına aldı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de çalılarının arasına gizlenmiş ve budama işleminin ardından ortaya çıkan pompalı tüfek, herhangi bir suça karışıp karışmadığının belirlenmesi için polis ekiplerince muhafaza altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Uluönder Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan 14 dış kapı numaralı bir apartmanın bahçesindeki çalıların arasında bir kısmı gözüken pompalı tüfeği fark eden vatandaş, durumu polise bildirdi. Bahse konu adrese gelen polis ekiplerince incelenen noktada, silahın çalıların arasına gizlendiği, budama işleminin ardından tüfeğin ortaya çıktığı tahmin edildi. Oldukça küflü ve paslı vaziyette bulunan tüfek, polis ekiplerince muhafaza altına alındı. Anaokulu ve ilkokula çok yakın olan bir noktada bulunan silahın herhangi bir suça karışıp karışmadığı incelemenin ardından ortaya çıkacak.