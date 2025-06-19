Eskişehir'de Buzdolabından Çıkan Yangında İki Yaşlı Vatandaş Kurtarıldı

Eskişehir'de Buzdolabından Çıkan Yangında İki Yaşlı Vatandaş Kurtarıldı
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Eskişehir Zincirlikuyu Mahallesi'nde bir evde buzdolabından çıkan yangında mahsur kalan iki yaşlı vatandaş itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangın sırasında evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Eskişehir'de buzdolabından çıkan yangın sırasında içeride mahsur kalan 2 yaşlı vatandaş itfaiye ekiplerince kurtarılırken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olay, dün akşam saatlerinde Zincirlikuyu Mahallesi 8048. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 katlı binanın 2'nci katındaki dairede bulunan buzdolabında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bahse konu dairedeki bir vatandaşın balkondan bağırması üzerine çevre sakinleri apartmanı boşaltırken, 112 Acil Servis'e haber verildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında kendi imkanlarıyla evden çıkamayan yaşlı çift, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Alevler, ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı. Genel sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen 2 yaşlı vatandaşın kontrol amacıyla hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

Maddi hasarla atlatılan olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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