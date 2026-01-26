Haberler

Polis, buluntu 237 gram altını sahibine ulaştırdı

Polis, buluntu 237 gram altını sahibine ulaştırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'in Çamlıca Mahallesi'nde bir çantada bulunan 237 gram altın, polis ekipleri tarafından sahibine geri verildi. E.Ü. isimli şahıs, düşürdüğü altınlarına kavuştu.

Eskişehir'de dışarıda bulunan 237 gram altın, polis ekiplerince sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre; Çamlıca Mahallesi'nde bulunan ve içerisinde 237 gram altın olan bir çanta, polis merkezine götürüldü. Polis ekiplerince, altınların sahibini bulmaya yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucunda buluntu altınların sahibinin E.Ü. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Düşürüldüğü anlaşılan altınların sahibine geri teslim edildiği belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi

Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çırılçıplak halde caddede dolaşan şahıs Samsun'u ayağa kaldırdı

Bir ilimizi ayağa kaldıran olay! Caddede çırılçıplak dolaştı
Baba ve üvey oğlunun kavgası ölümle bitti

Baba ile oğlun sokağa taşan kavgası ölümle bitti
Yılmaz Güney'in ailesi, Savcı Yavuz Engin hakkında suç duyurusunda bulundu

Savcı Yavuz Engin'in mesajı Yılmaz Güney'in ailesini harekete geçirdi
5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı: Dik tutmak için yapmış olduğum uyarılardı

5 günlük bebeği engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı
Çırılçıplak halde caddede dolaşan şahıs Samsun'u ayağa kaldırdı

Bir ilimizi ayağa kaldıran olay! Caddede çırılçıplak dolaştı
Nihat Kahveci Fenerbahçe maçından sonra çıldırdı

Fenerbahçe maçından sonra çıldırdı
Kumarhanede yüksek teknolojili lensle hile yapan kadın böyle yakalandı

Bilim kurgu filmi değil gerçek! Hile yaparken suçüstü yakalandı