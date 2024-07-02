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Eskişehir'de bir restoranın baca kısmında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

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Eskişehir'de bulunan bir restoranın baca kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda kısa sürede söndürüldü. İtfaiye ekipleri, alevlerin yan binalara sıçramasını engellemek amacıyla çalışma başlattı.

Eskişehir'de bir restoranın baca kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda kısa sürede söndürüldü.

Olay, Ömerağa Mahallesi Gazi Yakup Satar Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, restoranın baca kısmında yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin yan binalara sıçramasını engellemek amacıyla çalışma başlatan itfaiye ekipleri, baca yangınını kısa sürede söndürdü.

Yangının söndürülmesinin ardından ekipler tarafından inceleme yapıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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