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Eskişehir’de bir evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Eskişehir’de bir evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü
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Eskişehir’de dün gece saatlerinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Eskişehir'de dün gece saatlerinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, dün gece Tepebaşı ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi Tombakzade Caddesi üzerinde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevler dairenin tamamına ve çevre binalara sıçramadan yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kısa sürede söndürülürken, evde soğutma çalışması yapıldı. Maddi hasarın meydana geldiği olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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