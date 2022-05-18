Eskişehir'de apartmanda korkutan yangın - Haberler

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Eskişehir'de apartmanda korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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- Eskişehir'de apartmanda korkutan yangın Bir itfaiye personeli yoğun dumandan etkilenerek tedavi altına alındı Eskişehir'de dört katlı bir binanın çatı katında meydana gelen yangın paniğe neden oldu.

- Eskişehir'de apartmanda korkutan yangın

Bir itfaiye personeli yoğun dumandan etkilenerek tedavi altına alındı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de dört katlı bir binanın çatı katında meydana gelen yangın paniğe neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Ömerağa mahallesinde Turgut Reis caddesi ile Çelebi sokak kesişiminde bulunan dört katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çatıdan yükselen alev ve dumanları gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevler kısa sürede binanın çatısını kapladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alındı.

Yangına müdahale eden bir itfaiye personeli yoğun dumandan etkilenerek tedavi altına alındı. Çevredeki vatandaşların yangını izleyerek telefonla kaydetmeye çalışması dikkat çekti.

"Marketin önünde otururken yangını gördük"

Dumanları gördükten sonra itfaiyeye durumu bildiren bir mahalle sakini, "Marketin önünde otururken yangını gördük. İtfaiye ekiplerine haber verdik. Ancak itfaiye ekipleri biraz geç geldi. Dumanları gördük" ifadelerini kullandı.

İhlas Haber Ajansı / Aydın Sarıoğlu - 3. Sayfa

3. Sayfa, Yerel, Haberler

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