Bıçaklı kavgada 16 yaşındaki çocuk yaralandı

Eskişehir'de çıkan bıçakla kavgada 16 yaşındaki çocuk yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Tepebaşı ilçesi Yenibağlar mahallesi Hacı Hüsnü sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yaşları 18'den küçük bir grup, sokak üzerine kavga etmeye başladı. Gruptan bir kişi yanında bulundurduğu bıçak ile 16 yaşındaki M.G.'ye saldırdı. Bacağından yaralanan çocuk kanlar içinde yer yığıldı. Olayı gerçekleştiren şüpheli bahse konu noktadan koşarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. M.G. ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili polis çalışma başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı