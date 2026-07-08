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Eskişehir'de bıçaklı kavgada yaralanan şahıs: "Bana satırla vurmuşlar"

Eskişehir'de bıçaklı kavgada yaralanan şahıs: 'Bana satırla vurmuşlar'
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Eskişehir'de iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan şahıs, elindeki sigarayı söndürmeden ambulansa binmeye çalıştı. 'Bana satırla vurmuşlar' diyen yaralı hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de 2 kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan ve elindeki sigara ile ambulansa binmeye çalışan yaralı şahıs, "Bana satırla vurmuşlar" dedi.

Olay, dün gece Tepebaşı ilçesi Çamlıca mahallesi Doğanşehir Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde esnaflık yapan 2 erkek şahıs arasında henüz bilinmeyen sebeple kavga çıktı. Kavgada bir kişi elinden bıçaklanarak yaralandı. Kavgaya müdahale eden çevredeki vatandaşlar, yaralının elini peçete ile sararak kanamayı durdurmaya çalıştılar.

"Bana satırla vurmuşlar"

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı, elindeki sigara ile ambulansa binmeye çalıştı. Şahıs, ekiplerin kendisini ikaz etmesi üzerine sigarasını attı. Ambulansta tedavi edilirken bir polis memuruna derdini anlatan yaralı, "Bana satırla vurmuşlar" dedi. Şahsın ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

Kavgaya taraf olan diğer şahıs ise gerekli işlemlerin yapılması için emniyete götürülürken, polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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