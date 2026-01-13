Haberler

Kavga ettiği üvey babasını bıçakla ağır yaraladı

Kavga ettiği üvey babasını bıçakla ağır yaraladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'in Şirintepe Mahallesi'nde bir şahıs, üvey babası ile girdiği kavgada onu bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumu ciddiyetini koruyor, polis şüpheliyi gözaltına aldı.

Eskişehir'de bir şahsın kavga esnasında bıçaklayarak ağır yaraladığı 50 yaşındaki üvey babası hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Şirintepe Mahallesi Yaylapınar Sokak'taki bir apartman girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Ö. isimli şahıs ile üvey babası Y.B. (50) arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda şahıs, üvey babasını bıçaklayarak yaraladı. Bu esnada şahsa annesi engel olmaya çalıştı ama çabaları sonuçsuz kaldı.

Apartman girişi adeta kan gölüne döndü

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekiler, kanlar içinde kalan Y.B.'nin yardımına koştu. İlk yardım bilen bir vatandaş, yaralı babanın kanamasını durdurmaya çalıştı. Sağlık ekiplerinin gelmesinin ardından ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan adamın sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi. Öte yandan, olayın gerçekleştiği apartman girişinde zeminin kanla kaplandığı görüldü.

Şüpheli H.Ö. polis ekiplerinde gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Duruşmada kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu

Duruşmada kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü oyuncu, Beşiktaş'ın genç kalecisiyle aşk yaşıyor

Gönlünü Süper Lig devinin genç kalecisine kaptırdı
Kadroda önemli isimler vardı: Sezonun iddialı dizisi final yaptı

Kadroda önemli isimler vardı: Sezonun iddialı dizisi final yaptı
Aşkın Nur Yengi konserinin önüne geçen dansçı

Ünlü sanatçıyı gölgede bırakan dansçı
Emeklinin bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte üzerinde durulan iki rakam

Emeklinin bayram ikramiyesi için iki rakam üzerinde duruluyor
Ünlü oyuncu, Beşiktaş'ın genç kalecisiyle aşk yaşıyor

Gönlünü Süper Lig devinin genç kalecisine kaptırdı
Fenerbahçe'nin yeni transferi Guendouzi'nin bilinmeyen işi! Madalya bile kazanmış

Guendouzi'nin bilinmeyen işi ortaya çıktı
ABD'nin İran kararı en çok Türkiye'yi vuracak

Trump'ın gece yarısı duyurduğu kararda Türkiye detayı