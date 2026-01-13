Kavga ettiği üvey babasını bıçakla ağır yaraladı

Eskişehir'de bir şahsın kavga esnasında bıçaklayarak ağır yaraladığı 50 yaşındaki üvey babası hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Şirintepe Mahallesi Yaylapınar Sokak'taki bir apartman girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Ö. isimli şahıs ile üvey babası Y.B. (50) arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda şahıs, üvey babasını bıçaklayarak yaraladı. Bu esnada şahsa annesi engel olmaya çalıştı ama çabaları sonuçsuz kaldı.

Apartman girişi adeta kan gölüne döndü

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekiler, kanlar içinde kalan Y.B.'nin yardımına koştu. İlk yardım bilen bir vatandaş, yaralı babanın kanamasını durdurmaya çalıştı. Sağlık ekiplerinin gelmesinin ardından ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan adamın sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi. Öte yandan, olayın gerçekleştiği apartman girişinde zeminin kanla kaplandığı görüldü.

Şüpheli H.Ö. polis ekiplerinde gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR