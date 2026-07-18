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Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki Barlar Sokağı'nda çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 00.00 sıralarında Odunpazarı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi'nde 'Barlar Sokağı' adıyla bilinen Vural Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen sebeple çıkan kavgada bir erkek şahıs bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yoğun kanaması bulunan şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının ambulansa alındığı esnada bazı şahıslar polis ekiplerine zorluk çıkardı.

Polis ekipleri, bıçaklama olayını gerçekleştiren şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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