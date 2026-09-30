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Eskişehir'de berber dükkanında kilit kırılıp kapı ve camlar yakılmaya çalışıldı

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Eskişehir'de berber dükkanında kilit kırılıp kapı ve camlar yakılmaya çalışıldı
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Eskişehir Esentepe'de bir berber dükkanının kapı kilidi demir kesme makasıyla kırılarak kapı ve cam çerçeveleri yakılmaya çalışıldı. Sabah durumu fark eden iş yeri sahibi polise bildirdi; inceleme başlatılırken şüphelilerin kimliği ve motivasyonu henüz bilinmiyor.

Eskişehir'de bir berber dükkanının kapı kilidi demir kesme makasıyla kırılarak kapı ve cam çerçeveleri yakılmaya çalışıldı.

Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi Yeşil Meydan Caddesi üzerinde faaliyet gösteren berber dükkanında, gece saatlerinde şüpheli ya da şüpheliler asma kilidi zorladıktan sonra kapı ve cam çerçevelerini kundaklamaya çalıştı. Sabah dükkanına geldiğinde durumu fark eden iş yeri sahibi, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kundaklama girişiminde bulunulan iş yerinde geniş çaplı inceleme başlattı. Olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin kimliği ve motivasyonu henüz bilinmezken, polisin incelemesi devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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