Şüpheli araçtan binlerce dal bandrolsüz sigara ele geçirildi

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta binlerce dal bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Önceki günü Yunus Timi ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan aracın içerisinde arama yapıldı. Aramada, birkaç paket bandrolsüz sigaranım yanı sıra 29 bin 200 dal bandrolsüz sigara ele geçirldi. Olayla ilgili şüpheliler C.Y. ve İ.A. isimli şahıslar hakkında kanuni işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR