Haberler

Şüpheli araçtan binlerce dal bandrolsüz sigara ele geçirildi

Şüpheli araçtan binlerce dal bandrolsüz sigara ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de polis ekipleri, şüpheli bir aracı durdurarak 29 bin 200 dal bandrolsüz sigara ele geçirdi. Olayla ilgili iki şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta binlerce dal bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Önceki günü Yunus Timi ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan aracın içerisinde arama yapıldı. Aramada, birkaç paket bandrolsüz sigaranım yanı sıra 29 bin 200 dal bandrolsüz sigara ele geçirldi. Olayla ilgili şüpheliler C.Y. ve İ.A. isimli şahıslar hakkında kanuni işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Hayatım boyunca kullanmadım, test yeniden yapılsın

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devine Filistinli golcü

Süper Lig devine Filistinli golcü
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı

Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Sinan Akçıl'a icra şoku! 10 yıldır tek kuruş ödemedi

Sinan Akçıl'a icra şoku! 10 yıldır tek kuruş ödemedi
Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti

Minik Tarık hayatını kaybetti! Valilik talimatıyla okul alarma geçti
Süper Lig devine Filistinli golcü

Süper Lig devine Filistinli golcü
Kaza mı sabotaj mı? Uçağın düşüşüyle ilgili iddia ortalığı karıştırdı

Kaza sonrası gündeme gelen 2 fotoğraf: Bu tesadüf olamaz
Müge Anlı'dan Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci tepkisi

Canlı yayında Fenerbahçe'ye tepki gösterdi: Ben anlamadım yani