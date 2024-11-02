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Eskişehir'de Aynı Gecede İki Silahlı Saldırı: Bir Kişi Tutuklandı

Eskişehir'de Aynı Gecede İki Silahlı Saldırı: Bir Kişi Tutuklandı
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde aynı gece 4 saat arayla 2 silahlı saldırı düzenleyen E.O. isimli şahıs tutuklandı. İlk saldırıda eğlence mekanı çalışanı F.G. hedef alırken, yoldan geçen G.H. da yaralandı. İkinci saldırıda ise F.G. sırtından vuruldu.

Eskişehir'de aynı gecede 4 saat arayla 2 silahlı saldırı düzenleyen E.O. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geçtiğimiz gece, Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'ta meydana gelen olayda, yüzünü kar maskesi ile gizleyen ve kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs ilk olarak 22.00 sularında bölgeye gelerek husumetli olduğu iddia edilen eğlence mekanı çalışanı F.G.'ye yönelik silahlı saldırı gerçekleştirmiş daha sonra, silahının tutukluk yapması nedeniyle ilk saldırıda yoldan geçen G.H. isimli genci yaralamıştı. Kar maskeli saldırgan, yaklaşık 4 saat sonra aynı yere tekrar gelmiş, çalıştığı eğlence mekanından çıkan ve evine gittiği esnada silahlı saldırıya uğrayan F.G., sırtından vurularak yaralamıştı.

Geçtiğimiz gece, Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'ta 2 ayrı silahlı saldırı yapan ve 2 kişiyi yaralayan şüpheli E.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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