Eskişehir’de asayiş ve trafik uygulaması
Eskişehir’de gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamasında 348 şahıs ve 127 araç sorgulandı.
Eskişehir'de gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamasında 348 şahıs ve 127 araç sorgulandı.
Edinilen bilgilere göre, dün akşam 21.00 - 23.00 saatleri arasında Osmangazi ve Sümer mahallelerinde, 23 ekip, 62 personel, 1 tim çevik kuvvet personeli ile 10 çarşı ve mahalle bekçisinin katılımıyla uygulama yapıldı. Ekiplerce 348 şahıs ve 127 araç sorgulandı. Bir şahsa yoklama kaçağı kapsamında tebligat yapılırken, 3 araca Karayolları Trafik Kanunu kapsamında cezai işlem uygulandığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı