Haberler

Eskişehir’de asayiş ve trafik uygulaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir’de gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamasında 348 şahıs ve 127 araç sorgulandı.

Eskişehir'de gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamasında 348 şahıs ve 127 araç sorgulandı.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam 21.00 - 23.00 saatleri arasında Osmangazi ve Sümer mahallelerinde, 23 ekip, 62 personel, 1 tim çevik kuvvet personeli ile 10 çarşı ve mahalle bekçisinin katılımıyla uygulama yapıldı. Ekiplerce 348 şahıs ve 127 araç sorgulandı. Bir şahsa yoklama kaçağı kapsamında tebligat yapılırken, 3 araca Karayolları Trafik Kanunu kapsamında cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kan donduran iddia: Oğlu Gülistan'ı öldürdü, anne Handan Sonel cesedi 100 bin liraya yok ettirdi

"Oğlu öldürdü, annesi cesedi 100 bin liraya yok ettirdi"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Bu dosyanın peşini bırakmayacağız

Türkiye'nin yüreğini yakan dosya için Bakan Gürlek'ten yemin gibi söz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Aşkım, sevdam' dediği şehirde anket yapıldı! İşte çıkan sonuç

"Aşkım, sevdam" dediği şehirde anket yapıldı! İşte çıkan sonuç
Mehmet Metiner'den kafa karıştıran paylaşım: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Kafa karıştıran paylaşım: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Suriye’de otobüs kazasında 35 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

Sınır komşumuzda can pazarı! 35 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
Eşinin ağzını yastıkla kapatıp kafasına sıkan caninin mesleği şok etti

Eşinin ağzını yastıkla kapatıp kafasına sıkan caninin mesleği şok etti
Altın satışında yeni dönem! Kuyumcular kazan kaldıracak

Altın satışında yeni dönem! Kuyumcular kazan kaldıracak
Trump'ın Türkiye'ye uyguladığı yüzde 12,5'lik ek gümrük vergisi yürürlüğe girdiği ilk gün yargıya taşındı

Türkiye’ye yönelik yeni kararı ilk günden mahkemelik oldu!