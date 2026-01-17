Haberler

Sultandere'de asayiş ve trafik denetimi yapıldı

Sultandere'de asayiş ve trafik denetimi yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de gerçekleştirilen geniş kapsamlı asayiş ve trafik denetimlerinde, 5 araca toplamda 38 bin 610 TL ceza kesildi. 502 şahıs sorgulandı ve 183 araç kontrol edildi.

Eskişehir'de çok sayıda polisin katılımıyla gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamasında 502 şahıs sorgulanırken, kurallara uymadığı tespit edilen 5 araca toplamda 38 bin 610 TL ceza kesildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Sultandere Mahallesi genelinde geniş kapsamlı asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi. Mahallede bulunan ana caddeler ve ara sokaklarda yaklaşık 40 ekip ve 120 personelin katılımıyla düzenlenen çalışmalarda, 502 şahsın sorgusu yapılırken 183 araç ise titizlikle kontrol edildi. Denetimler neticesinde kural ihlali yaptığı tespit edilen 5 araca toplamda 38 bin 610 TL idari para cezası tatbik edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Modern zaman vebası' deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz

"Modern zaman vebası" deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet etti

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kurucu üye daveti
Vatandaş, camide çektiği görüntüyü 'Ne yazacağımı bilmiyorum' notuyla paylaştı

Camide çektiği görüntüyü "Ne yazacağımı bilmiyorum" notuyla paylaştı
Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı

Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Gece yarısı üzerinde 2,5 metrelik pitonla uyandı

Göğsündeki ağırlıkla uyandı, karşısında görünce dehşete düştü
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet etti

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kurucu üye daveti
Bebek Otel skandalı büyüyor: Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak

Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak
Ufuk Özkan'ın hayatını karartan hata: Kurtuluşunun tek yolu var

Ufuk Özkan'ın hayatını karartan hata: Kurtuluşunun tek yolu var