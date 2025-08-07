Eskişehir'de Asansör Bakımı Sırasında Elektrik Patlaması: 2 İşçi Yaralandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde asansör bakımını yapan iki işçi, elektrik kaynaklı bir patlamada yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Eskişehir'de 3 katlı bir binada asansörün bakımını yapan 2 işçi, elektrik kaynaklı patlamada yaralandı. Patlamayla apartmanın garaj kapısı yerinden çıkarken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Ceylanlar Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sefa G. (30) ile Muhammet E. (26), binadaki asansörün bakımını yaptıkları sırada elektrik kaynaklı küçük çaplı bir patlama meydana geldi. Patlamada yaralanan 2 işçi, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karşı aparmanın güvenlik kamerasına anbean yansıyan olayda apartmanın garaj kapının patlamanın etkisiyle yerinden çıktığı görüldü.

Sefa G. ve Muhammet E.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
