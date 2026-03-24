Aranması bulunan 83 şahıs yakalandı
Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri, son bir hafta içinde 83 aranan kişiyi yakaladı. Yapılan uygulamalarda, çeşitli suçlardan kaydı bulunan bu şahısların yakalanması için 296 ayrı noktada çalışma gerçekleştirilmiştir.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslarla ilgili çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, 16-23 Mart 2026 tarihleri arasında il genelindeki 296 uygulama noktasında bin 116 görevli personel ile çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda; çeşitli suçlardan aranan 53 şahıs, 5 yıla kadar aranan 27 şahıs, 5-10 yıla kadar aranan 1 şahıs ile 10 yıl ve üzeri aranan 2 şahıs olmak üzere toplam 83 şahsın yakalandığı belirtildi. - ESKİŞEHİR