Aranması bulunan 83 şahıs yakalandı

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içerisinde aranması bulunan 83 şahsın yakalandığı açıklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslarla ilgili çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, 16-23 Mart 2026 tarihleri arasında il genelindeki 296 uygulama noktasında bin 116 görevli personel ile çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda; çeşitli suçlardan aranan 53 şahıs, 5 yıla kadar aranan 27 şahıs, 5-10 yıla kadar aranan 1 şahıs ile 10 yıl ve üzeri aranan 2 şahıs olmak üzere toplam 83 şahsın yakalandığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

