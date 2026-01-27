Haberler

Son 1 hafta içerisinde aranması bulunan 168 şahıs yakalandı

Güncelleme:
Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri, son bir haftada aranan 168 şahsı yakaladığını açıkladı. Uygulamalar kapsamında 160 noktada bin 286 görevliyle çalışma yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslarla ilgili çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, 19 - 26 Ocak 2026 tarihleri arasında il genelindeki 160 uygulama noktasında bin 286 görevli personel ile çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda; çeşitli suçlardan aranan 104 şahıs, 5 yıla kadar aranan 48 şahıs, 5-10 yıla kadar aranan 14 şahıs ile 10 yıl ve üzeri aranan 1 şahıs olmak üzere toplam 168 şahsın yakalandığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
