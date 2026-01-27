Son 1 hafta içerisinde aranması bulunan 168 şahıs yakalandı
Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri, son bir haftada aranan 168 şahsı yakaladığını açıkladı. Uygulamalar kapsamında 160 noktada bin 286 görevliyle çalışma yapıldı.
Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içerisinde aranması bulunan 168 şahsın yakalandığı açıklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslarla ilgili çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, 19 - 26 Ocak 2026 tarihleri arasında il genelindeki 160 uygulama noktasında bin 286 görevli personel ile çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda; çeşitli suçlardan aranan 104 şahıs, 5 yıla kadar aranan 48 şahıs, 5-10 yıla kadar aranan 14 şahıs ile 10 yıl ve üzeri aranan 1 şahıs olmak üzere toplam 168 şahsın yakalandığı belirtildi. - ESKİŞEHİR