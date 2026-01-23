Eskişehir'de yangın paniği

Eskişehir'de bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, 4 kişilik ailenin o sırada evde olmaması muhtemel bir facianın önüne geçti.

Yangın, Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi Papatya Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın ikinci katında bulunan dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerince yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, dairede yaşayan 4 kişilik ailenin o sırada evde olmaması muhtemel bir facianın önüne geçti. İtfaiye ekiplerince dairede soğutma çalışması yapıldı. - ESKİŞEHİR