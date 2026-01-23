Haberler

Eskişehir'de yangın paniği

Güncelleme:
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın anında evde bulunmayan 4 kişilik ailenin durumu, olası bir faciayı engelledi.

Yangın, Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi Papatya Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın ikinci katında bulunan dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerince yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, dairede yaşayan 4 kişilik ailenin o sırada evde olmaması muhtemel bir facianın önüne geçti. İtfaiye ekiplerince dairede soğutma çalışması yapıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
