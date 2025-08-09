Eskişehir'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde bir tarım arazisinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Olay, Düzköy mahallesinde meydana geldi.

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, dün akşam saat 17.30 sıralarında Düzköy mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki bir tarım arazisinde anız yangını çıktı. Alevler kısa sürede çevreye yayılırken, vatandaşlar durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı. - ESKİŞEHİR

