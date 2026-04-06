Akrobatik hareketler yapan iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Eskişehir'de akrobatik hareketler yaptığı iddia edilen iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 sürücü yaralandı.

Kaza, Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, stadyumun otopark alanında iddiaya göre akrobatik hareketler yapan iki motosiklet çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan sürücülerden A.U.G. Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne, A.I. (20) ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. A.I. isimli motosiklet sürücüsünün göğüs travmasının bulunduğu ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

