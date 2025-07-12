Eskişehir'de Aile İçinde Kavga: Bekçilerin Müdahalesiyle Sona Erdi

Eskişehir'de Aile İçinde Kavga: Bekçilerin Müdahalesiyle Sona Erdi
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Eskişehir'in Ertuğrulgazi Mahallesi'nde bir aile arasında çıkan kavgaya komşunun da müdahil olmasıyla olay büyüdü. Mahalle bekçileri olaya müdahale etti ve 1 kişiye idari yaptırım uygulandı.

Eskişehir'de bir aile içerisinde çıkan ve komşunun karıştığı kavga bekçi ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırılırken, 1 kişiye idari yaptırım uygulandı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Yalçıner Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki 2 katlı bir evin 2'nci katında oturan aile içerisinde henüz bilinmeyen sebeple kavga çıktı. Kavga seslerini duyan mahalleli durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine bölgeye mahalle bekçileri sevk edildi. Bekçilerin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı.

Kavgaya komşu da dahil oldu

İddiaya göre; kavgaya karışan bir erkek şahıs, bekçi ekiplerinin olay yerine intikal etmesinin ardından, "Kim ihbarda bulundu?" diyerek çevresine tehditler savurdu. Bunun üzerine, bahse konu şahıs ile komşusu arasında kavga çıktı. Yaşanan kısa süreli arbedenin ardından taraflar bekçilerin müdahalesiyle ayrıldı. Kavgaya karışan şahıslar birbirlerinden davacı ve şikayetçi olmazken, 1 kişiye idari yaptırım uygulandığı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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