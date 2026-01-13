Ahşap dolu depoda çıkan yangın kontrol altına alındı

Eskişehir'de ahşap malzemelerin bulunduğu depoda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın Tepebaşı İlçesi Kumlubel Mahallesi Alptekin Sokak üzerinde bulunan bir depoda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, depoda bulunan ahşap malzemeler henüz bilinmeyen bir nedenle tutuştu. Büyüyen alevleri gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Büyüyen yangına itfaiye ekipleri hızlı bir biçimde müdahale ederken, sokakta bulunan vatandaşlar ise dumanın sardığı evlerini boşalttı. İtfaiyenin kısa sürede kontrol altına aldığı yangın sonrası depoda soğutma çalışması yapıldı.

İbrahim Hastürk adlı mahalle sakini, "Burada talaş, sunta, tiner gibi şeyler var. Kamelya yapıyorlardı. Uyarmak için ev sahibini bulamadık. İçeride ahşap çok fazla" dedi. - ESKİŞEHİR