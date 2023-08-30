Eskişehir'de Ağabeyini Tüfekle Öldüren Çocuk Gözaltına Alındı

Eskişehir'de yaşanan olayda, T.E. isimli çocuk, ağabeyi Arda Ercan'ı tüfekle vurarak öldürdü. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan çocuk, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Eskişehir'de ağabeyini tüfekle öldürdüğü iddia edilen çocuk, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Zincirlikuyu Mahallesi Akdeniz Sokak'taki bir evde yaşayan T.E. (16), henüz bilinmeyen nedenle yatağında uyuyan ağabeyi Arda Ercan'a (22) tüfekle ateş ederek başından vurdu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri Arda Ercan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Gözaltına alınan T.E, ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Hayatını kaybeden Arda Ercan'ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.