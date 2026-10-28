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Eskişehir'de 848 gram kokain ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 79 parça halinde toplam 848 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

Eskişehir'de narkotik ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 848 gram kokain ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 79 parça halinde toplam 848 gram kokain maddesi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan A.M.A. isimli şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesi kapsamında soruşturma yürütülen şüpheli, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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