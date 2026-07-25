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Eskişehir’de 58 yaşındaki adamın cesedini evde annesi buldu

Eskişehir’de 58 yaşındaki adamın cesedini evde annesi buldu
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Eskişehir’deki evinde annesi tarafından cansız bedeni bulunan 58 yaşındaki adamın ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.

Eskişehir'deki evinde annesi tarafından cansız bedeni bulunan 58 yaşındaki adamın ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Kibar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 13 numaralı Bayraktar Apartmanı'nın 1'inci katında yaşayan 58 yaşındaki yaşlı adam, birlikte yaşadığı annesi tarafından bu sabah saatlerinde hareketsiz vaziyette bulundu. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi. Yapılan kontrollerde, ismi öğrenilemeyen yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Son 1 aydır yakınlarına göğsünün ağrıdığını belirten şahsın kalp krizi sebebiyle vefat ettiği değerlendiriliyor.

Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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