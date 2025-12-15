Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan çalışmada 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı.

Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekiplerce çalışma yapıldı. Ekiplerce yapılan çalışmalar kapsamında, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O. T. isimli şahıs yakalandı. Şüpheli şahıs, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. - ESKİŞEHİR