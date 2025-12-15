5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı
Eskişehir'de cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O. T. isimli şahıs polis tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekiplerce çalışma yapıldı. Ekiplerce yapılan çalışmalar kapsamında, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O. T. isimli şahıs yakalandı. Şüpheli şahıs, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa