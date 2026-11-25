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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Yörükakçayır Mahallesi kırsalında Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait AS-532 tipi askeri eğitim helikopterinin düşmesi sonucu 5 askerin şehit olduğu kaza mahalli ve enkaz alanı, günün ilk ışıklarıyla birlikte dron ile görüntülendi.

Eğitim maksadıyla Eskişehir'den havalandıktan sonra kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Tepebaşı ilçesi Yörükakçayır Mahallesi mevkisinde kaza kırıma uğrayan askeri helikopterin düştüğü bölgede sabah saatlerinde inceleme ve güvenlik çalışmaları sürdü.

Günün ağarmasıyla birlikte helikopterin düştüğü kırsal alandaki enkazın durumu havadan dron ile daha net bir şekilde ortaya çıkarken, kaza mahalli görüntülendi. Bölgede askeri personel ve ilgili ekiplerin güvenlik önlemleri ile teknik incelemeleri devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı