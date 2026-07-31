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Eskişehir’de 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı: Dumandan etkilenenler var

Eskişehir’de 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı: Dumandan etkilenenler var
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Eskişehir’de 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen vatandaşlara ambulanslarda müdahale edildi.

Eskişehir'de 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen vatandaşlara ambulanslarda müdahale edildi. Kalp hastası babası bayıldığı için ağlayan küçük çocuğu ise bir sağlık personeli teselli etti.

Olay, Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Metin Bey Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 katlı bir binanın baca kısmında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede içerisinde binanın çatı kısmını sararken, çevreye yoğun miktarda duman yayıldı. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çatıdan vatandaşların muhtemel bir kaza yaşanmaması amacıyla çevrede güvenlik tedbirleri aldı. Büyük paniğe sebep olan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, dumandan etkilenen vatandaşlara ise sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi. Öte yandan, kalp hastası babası bayıldığı için ağlayan küçük çocuğu ise bir sağlık personelinin teselli ettiği görüldü.

Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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