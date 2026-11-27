Eskişehir'de 3 kilo 36 gram metamfetaminle yakalanan 1 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de 27 Kasım'da düzenlenen narkotik operasyonunda durdurulan araçta 3 kilo 36 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Eskişehir'de düzenlenen narkotik operasyonunda durdurulan araçta yapılan aramada 3 kilo 36 gram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 27 Kasım tarihinde yürütülen çalışmalar kapsamında bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 3 kilo 36 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.