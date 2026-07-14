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Eskişehirde 3'üncü kattan düşen 61 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Eskişehirde 3'üncü kattan düşen 61 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
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Eskişehir Tepebaşı'nda 61 yaşındaki Huriye Bakılan, 3. kattaki evinde korkulukların kopması sonucu kaldırıma düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Eskişehirde 3'üncü kattan yere düşen 61 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Olay, Tepebaşı ilçesi Şeker Mahallesi Yamaner sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın 3'üncü katında oturan 61 yaşındaki Huriye Bakılan henüz bilinmeyen bir sebeple camın önündeki korkulukların kopması sonucu kaldırıma düştü. Düşmenin etkisiyle haraketsiz kalan kadını görem vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine ihbar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerinde Huriye Baklılan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Bahse konu noktaya gelen Bakılan'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Huriya Bakılan'ın cenazesi otopsi için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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