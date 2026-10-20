Eskişehir'de 24 bin 38 sentetik hap ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu operasyonunda, piyasaya sürülmek istenen binlerce sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonda şüpheli M.U.'nun üzerinde ve adreslerinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda toplam 24 bin 38 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından genişletilen soruşturma çerçevesinde Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheli M.U., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesi "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" gereğince tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

Emniyet yetkilileri, zehir tacirlerine yönelik operasyonların kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı