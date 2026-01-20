Aranması bulunan 201 şahıs yakalandı

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içerisinde, aranması bulunan 201 şahsın yakalandığı açıklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslarla ilgili çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, 12-19 Ocak 2026 tarihleri arasında il genelindeki 100 uygulama noktasında bin 119 görevli personel ile çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda; çeşitli suçlardan aranan 133 şahıs, 5 yıla kadar aranan 59 şahıs, 5-10 yıla kadar aranan 4 şahıs ile 10 yıl ve üzeri aranan 5 şahıs olmak üzere toplam 201 şahsın yakalandığı belirtildi. - ESKİŞEHİR