Aranması bulunan 201 şahıs yakalandı

Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri, 12-19 Ocak 2026 tarihleri arasında düzenledikleri uygulamalarda aranması bulunan toplam 201 şahsı yakaladı. Ekipler, il genelinde 100 uygulama noktasında bin 119 personelle çalışma gerçekleştirdi.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içerisinde, aranması bulunan 201 şahsın yakalandığı açıklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslarla ilgili çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, 12-19 Ocak 2026 tarihleri arasında il genelindeki 100 uygulama noktasında bin 119 görevli personel ile çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda; çeşitli suçlardan aranan 133 şahıs, 5 yıla kadar aranan 59 şahıs, 5-10 yıla kadar aranan 4 şahıs ile 10 yıl ve üzeri aranan 5 şahıs olmak üzere toplam 201 şahsın yakalandığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

