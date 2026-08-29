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Eskişehir'de Kafa Kafaya Çarpışma: Maddi Hasar

Eskişehir'de Kafa Kafaya Çarpışma: Maddi Hasar
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Eskişehir’de kafa kafaya çarpışan 2 otomobilde maddi hasar oluştu.

Eskişehir'de kafa kafaya çarpışan 2 otomobilde maddi hasar oluştu.

Olay, gece saatlerinde Odunpazarı ilçesi 2. Arabacılar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 ABA 087 plakalı otomobil ile kırmızı renkli bir Tofaş marka araç, kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan çarpışma sonucunda her araçta da maddi hasar oluştu. Kırmızı renkli aracın ön tarafının ise parçalandığı, adeta hurdaya döndüğü görüldü. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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