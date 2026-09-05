Eskişehir'de Apartmanın İkinci Katından Düşen Kişi Yaralandı
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, gece saatlerinde bir apartmanın ikinci katından düşen V.K. isimli şahıs yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan şahsın durumu hakkında henüz net bir bilgi verilmezken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Eskişehir'de bir apartmanın 2'nci katından düşerek yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Olay, bu gece saatlerinde Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Örme Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, V.K. isimli bir erkek şahıs, henüz bilinmeyen sebeple 164 numaralı Can Apartmanı'nın 2'nci katından aşağıya düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı