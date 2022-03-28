Eskişehir'de 2 dükkan ve 6 araç kundaklandı

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Eskişehir'in Alpu ilçesinde kimliği bilinmeyen bir şahıs sabaha karşı ilçe merkezindeki 2 dükkan ve 6 aracı ateşe verdi. Dükkanlardan birinin kundaklanma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Eskişehir'in Alpu ilçe merkezinde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli sabaha karşı 04.00 sıralarında 2 iş yerini, 1 traktör ve 1 pikabı ateşe verdi. Daha sonra Kemalpaşa Mahallesi'ne geçen şüpheli, burada da 1 kamyon, 1 pikabı ve 1 otomobili de kundaklayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine kısa sürede harekete geçen itfaiye ekipleri yangınları söndürdü. Alpu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Yangında hasar gören iş yerlerinden birinin kundaklanma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

"Mazot döküp ateşe vermişler"

Kamyonu ve traktörü kundaklanmaya çalışılan Hakan Ertunç komşularının araçlarının yandığını söyleyerek, "Evimin önündeki araçlara mazot döküp ateşe vermişler. Araçları yakmaya çalışmışlar. Buradaki araçları yakamamışlar ancak komşularımızın araçları yanmış. Bizim kimse ile bir düşmanlığımız yok. Kimin yaktığını bilmiyoruz. Traktörü yaksa 250-300 bin liralık yazık günah. Bu bizim servetimiz" dedi.

"Ben bu kundaklayanın ilçeden biri olduğunu düşünmüyorum"

Kundaklama olayıyla ilgili açıklamada bulunan Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güller, "62 yaşındayım bu yaşıma kadar böyle bir şeyle karşılaşmadım. Bu ilçemiz adına üzücü bir olay. Maalesef iki esnafın iş yerinin kundaklandığını, çiftçi arkadaşlarımızın araçlarının yandığını, birkaç aracın ise yakılmaya çalışıldığını birebir gördük. Ben bu kundaklayanın ilçeden bir kişi olduğunu düşünmüyorum, inanmıyorum. Alpu'da yaşayıp da ilçe halkına bu kadar kin olmaması gerektiğine inanıyorum. Esnaf ve çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kundaklama olayını yapılan incelemelerde bir kişi olduğu görülüyor. Bilinçli olarak yapılan bir olay. Şu anda Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçedeki çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce başımıza gelmiş bir olay değil. Keşke olmasaydı" diye konuştu. - ESKİŞEHİR