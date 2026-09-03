Sivrihisar'da iki araç çarpıştı: 6 yaralı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1'i bebek, 1'i çocuk olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.

Kaza, Sivrihisar-Eskişehir kara yolunun Yeniköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kara yolu üzerinde seyir halinde olan 2 araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1'i bebek, 1'i çocuk toplam 6 kişi ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan bazılarının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı