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Sivrihisar'da iki araç çarpıştı: 6 yaralı

Sivrihisar'da iki araç çarpıştı: 6 yaralı
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Eskişehir’in Sivrihisar ilçesi 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1’i bebek, 1’i çocuk olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1'i bebek, 1'i çocuk olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.

Kaza, Sivrihisar-Eskişehir kara yolunun Yeniköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kara yolu üzerinde seyir halinde olan 2 araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1'i bebek, 1'i çocuk toplam 6 kişi ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan bazılarının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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