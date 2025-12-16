Aranması bulunan 189 şahıs yakalandı

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içerisinde, aranması bulunan 189 şahsın yakalandığı açıklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslarla ilgili çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, 8-15 Aralık 2025 tarihleri arasında il genelindeki 162 uygulama noktasında bin 637 görevli personel ile çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda; çeşitli suçlardan aranan 134 şahıs, 5 yıla kadar aranan 47 şahıs, 5-10 yıla kadar aranan 6 şahıs, 10 yıl ve üzeri aranan 2 şahıs olmak üzere toplam 189 şahsın yakalandığı belirtildi. - ESKİŞEHİR