Aranması bulunan 189 şahıs yakalandı
Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin son bir haftada yaptığı çalışmalar sonucunda toplam 189 aranan şahıs yakalandı. Ekipler, il genelinde 162 uygulama noktasında yoğun bir çalışma yürüttü.
Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içerisinde, aranması bulunan 189 şahsın yakalandığı açıklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslarla ilgili çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, 8-15 Aralık 2025 tarihleri arasında il genelindeki 162 uygulama noktasında bin 637 görevli personel ile çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda; çeşitli suçlardan aranan 134 şahıs, 5 yıla kadar aranan 47 şahıs, 5-10 yıla kadar aranan 6 şahıs, 10 yıl ve üzeri aranan 2 şahıs olmak üzere toplam 189 şahsın yakalandığı belirtildi. - ESKİŞEHİR