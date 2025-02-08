Eskişehir'de 1500 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 1500 litre sahte ve kaçak etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan çalışmada bin 500 litre sahte/kaçak alkol ele geçirildi.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince kaçak maddelerin engellenmesine yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda; bin 500 litre sahte/kaçak etil alkol ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda konuyla alakalı 1 şahıs gözaltına alındı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa