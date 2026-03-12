Haberler

Hobi bahçesinde cansız bedeni bulunan 13 yaşındaki kızın evinden feryatlar yükseldi

Hobi bahçesinde cansız bedeni bulunan 13 yaşındaki kızın evinden feryatlar yükseldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de kaybolan 13 yaşındaki Z.Ü.'nün cansız bedeni babasının intihar ettiği hobi bahçesinde bulundu. Acı haberi alan 82 yaşındaki babaannesi G.Ü. hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de babasına ait hobi bahçesinde 13 yaşındaki Z.Ü.'nün cansız bedenine ulaşılmasının ardından babaevinde hüzün ve feryat hakim oldu. Acı haberi alan ve fenalık geçiren 82 yaşındaki babaanne hastaneye kaldırıldı.

Çamlıca Mahallesi Zümrütbahçe Sokak'ta ikamet eden ve 2 Mart'ta kaybolan 13 yaşındaki Z.Ü.'nün cansız bedeni, kendisini asarak intihar eden babası A.Ü.'ye ait hobi bahçesinde bulunmuştu. Olayın ardından acı haberin bahse konu adrese ulaşması ardından evden feryat sesleri yükseldi.

Hiper tansiyon hastası büyükanne müşahede altına alındı

82 yaşında babaanne G.Ü., yaşadığı büyük acının ardından fenalaştı. Yakınlarının ihbarı üzerine adrese gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaşlı kadına ilk müdahaleyi evde yaptı. Tansiyonu tehlikeli seviyeye çıkan G.Ü., ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanede tedavi altına alınan babaannenin sağlık durumunun takip edildiği bildirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, öldürülen kız çocukları için intikam yemini etti

ABD'nin o saldırısını unutamıyor! İlk açıklamasında "intikam" yemini
Gerald Ford uçak gemisinde yangın çıktı

ABD, İran'da en çok buna güveniyordu! Alevlere teslim oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Liverpool taraftarının İstanbul paylaşımı sitem ettirdi: Sanırım gut hastalığına yakalandım

İstanbul'un tadını yine onlar çıkardı
Sinan Engin: Eski Galatasaray! Yani sizin babanız!

Sinan Engin: Eski Galatasaray! Yani sizin babanız!
Süper Lig ateşini yaktılar! Çorum FK'den 90+4'te hayati bir 3 puan

Süper Lig ateşini yaktılar! 90+4'te hayati bir 3 puan
Fransa Merkez Bankası Başkanı: Hiç paramız kalmadı

Savaş Avrupa ülkesini fena vurdu: Hiç paramız kalmadı
Liverpool taraftarının İstanbul paylaşımı sitem ettirdi: Sanırım gut hastalığına yakalandım

İstanbul'un tadını yine onlar çıkardı
Mersin'de işçi servisi, uçurumdan yuvarlandı; 3 ölü, 12 yaralı

Katliam gibi kazada çok sayıda ölü ve yaralı var
Bayram şekeri reyonuna asılan not tepki çekti

Bayramın ruhuna hiç yakışmayan not