Eskişehir'de 103 Aranan Şahıs Yakalandı

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin son bir haftadaki çalışmaları sonucunda, çeşitli suçlardan aranması bulunan toplamda 103 şahıs yakalandı. Çalışmalar 162 uygulama noktasında gerçekleştirildi.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin son 1 hafta içerisindeki çalışmaları sonucunda, aranması bulunan 103 şahsın yakalandığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslarla ilgili çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 4-11 Ağustos 2025 tarihleri arasında 162 uygulama noktasında bin 375 görevli personel ile çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda; çeşitli suçlardan aranan 65 şahıs, 5 yıla kadar aranan 22 şahıs, 5-10 yıla kadar aranan 11 şahıs ile 10 yıl ve üzeri aranan 5 şahıs olmak üzere toplam 103 şahsın yakalandığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

500
