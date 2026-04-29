Eskişehir'de 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Eskişehir'de 1 kişinin öldüğü ve 1 kişinin de yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili yakalanan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir'de 1 kişinin öldüğü ve 1 kişinin de yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili yakalanan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi Eti caddesi bulunan boş arazide iki taraf arasında yan bakma konusundan çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda bıçaklanan Mehmet Can Deneklisoy (25) hayatını kaybederken, M.B.(26) ise yaralandı. Polisin çalışmaları sonucu gözaltına alınan E.T. (25), Y.C.T. (23) ve A.A.Y. (23) isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi ve adliyeye sevk edildi. Şüpheliler sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

