Aranması bulunan 117 şahıs yakalandı

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içerisinde aranması bulunan 117 şahsın yakalandığı açıklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslarla ilgili çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, 18-25 Mayıs tarihleri arasında il genelindeki 267 uygulama noktasında bin 117 görevli personel ile çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 77 şahıs, 5 yıla kadar aranan 36 şahıs, 5-10 yıla kadar aranan 3 şahıs ile 10 yıl ve üzeri aranan 1 şahıs olmak üzere toplam 117 şahsın yakalandığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

