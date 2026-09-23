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Eskişehir çevreyolunda 55 yaşındaki yaya, aracın çarpmasıyla ağır yaralandı

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Eskişehir çevreyolunda Ankara gidiş yönünde meydana gelen kazada, araç yolun karşısına geçmeye çalışan 55 yaşındaki yayaya çarptı. Ağır yaralanan yaya, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı; polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Eskişehir çevreyolunda aracın çarptığı 55 yaşındaki yaya Orhan K., ağır yaralandı.

Kaza, Ankara gidiş yönünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.Y.N. idaresindeki 26 EJ 201 plakalı araç, yolun karşısına geçmeye çalışan 55 yaşındaki Orhan K.'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan yaya ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Orhan K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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