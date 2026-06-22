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EskişehirBursa yolunda birbirini sıkıştıran 2 araç trafiği tehlikeye attı

EskişehirBursa yolunda birbirini sıkıştıran 2 araç trafiği tehlikeye attı
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Eskişehir-Bursa kara yolunda iki otomobilin birbirini sıkıştırarak trafiği tehlikeye attığı anlar amatör kamerayla kaydedildi.

Eskişehir-Bursa kara yolunda birbirini sıkıştıran 2 aracın trafiği tehlikeye attığı anlar amatör kamera tarafından kaydedildi.

Olay, Bursa-Eskişehir kara yolu Eskişehir istikametinde meydana geldi. Yolun Tepebaşı ilçesi Çukurhisar Mahallesi kısmına gelindiğinde 26 GB 428 ve 35 CYA 981 plakalı 2 otomobil arasında henüz bilinmeyen bir nedenle aralarında çekişme başladı. Birbirlerini sıkıştıran araçlar trafiğin güvenliğini tehlikeye attı. Yaşanan tehlikeli manevralar, başka bir araç içindeki vatandaşlarca kaydedildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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