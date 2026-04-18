'KARDEŞİMİN DE PARMAĞI VARSA ÇIKSIN ORTAYA'

Gülistan Doku soruşturması kapsamında ABD'de bulunan şüpheli Umut A.'nın ağabeyi S.A.'nın, Doku ailesinin avukatı ile yaptığı konuşmanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde S.A., "Ben çok üstüne gittim Umut'un. Sorguladım. Ben dedim ki 'Umut nedir bu mevzu?' Sadece evet, hayır cevapları verdi. Umut, 'niye öldürmüş? Hamile mi kalmış?' dedim. Evet, hamile kalmış. Bebeği, aldırmak istememiş? Böyle biraz kaçamak cevapları verdi ama büyük ihtimalle dediğine göre Türkay demiş ki, 'Kız hamile kaldı. Ben de kafasına sıktım' Bu kafasına sıktım lafı birkaç defa geçti yani. Büyük ihtimalle tek bir mermi mi sıkıyor? Dediğine göre tek bir mermi sıkıyor. Nerede sıktığını söylemiyor. Tabancası siyahtı. Onun arabasına binmiştim. Otomobili mavi siyah karışımı bir şeydi. Umut'la geziyorlardı zaten sürekli. Sabahtan akşama kadar geziyorlardı. Yaptığı tek şey de buydu yani. Bu kızın Gülistan olma ihtimali yüzde 100. Kardeşimin de bir parmağı varsa çıksın ortaya. Çok kızdım ona. Umut yani öldürdün. Sadece diyor ki; Abi bana bunu söyledi ben korktum. Ondan sonra zaten bin kez kızdım. Ondan sonra ondan da korktum? 'Birini öldürmüş bir adam yani. Ondan sesimi çıkarmadım' dedi. 'Umut, bak bu kadar şeyler olmuş yani bu kadar şeyler olmuş. Bu adam işinin içindedir. Şeyler silinmiş, falan' dedim. 'İstanbul'da evine gittim. Türkay'ın babası durduk yere geldi başımdan öptü. Benim suratıma bakmayan bir insan durduk yere geldi, başımdan öptü. Davranışları biraz garipti' dedi. 2021 zamanlarında. Umut orada o zaman bir şey anlamıyor. Bunları anlattı sadece. Türkay, kız hamile kalmış diye aldırmak istemiş, sorun çıkarmış. Aldırmayınca Türkay da büyük ihtimalle babası vali olduğu için korkmuşö dedi.

ESKİ VALİ SONEL'İN OĞLU TUTUKLANDI

Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Sonel, sevk edildiği mahkemede kasten öldürme suçundan tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı