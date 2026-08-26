Denizolgun soruşturması genişliyor
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un 7 Eylül 2016’daki ölümüne ilişkin soruşturmada, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının fethi kabir işlemi, HTS kayıtları, tereke dosyası, ilk müdahaleye ilişkin polis kayıtları ve devam eden ifade işlemleriyle birlikte soruşturma genişletiliyor.
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 7 Eylül 2016'daki ölümüne ilişkin soruşturmada, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının fethi kabir işlemi, HTS kayıtları, tereke dosyası, ilk müdahaleye ilişkin polis kayıtları ve devam eden ifade işlemleriyle birlikte soruşturma genişletiliyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı